الشارقة يجتاز الوصل ويعزز صدارته بهدف قاتل لويلتون

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

سجل البرازيلي ويلتون لاعب الشارقة ثنائية من بينها هدف قاتل في الثانية الأخيرة من مباراته مع الوصل، ففاز «الملك» على «الإمبراطور» 2-1 خلال لقاء الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي الذي جمع بينهما على استاد الشارقة، ليعزز «الملك» صدارته للدوري برصيد 23 نقطة، فيما تجمد رصيد الوصل عند 12 نقطة حل بها في المركز التاسع.

بكر الشارقة بالتسجيل عن طريق ويلتون «ق 16»، وأهدر إيجور ضربة جزاء للشارقة «ق 22»، وأدرك الوصل التعادل عن طريق ليما من ضربة جزاء ارتكبها عبدالباسط مع علي صالح «ق 37»، لكن ويلتون ظهر في الدقيقة 94 وسجل هدف الفوز برأسية رائعة وأطلق بعدها الحكم صافرة نهاية المباراة.

وأشهر الحكم عمار الجنيبي البطاقة الصفراء 6 مرات إلى كل من سالم سلطان وميلوني وخالد إبراهيم وسالم العزيزي وعلي سالمين وحسن إبراهيم، واتفق خبراء التحكيم على عدم صحة هدف الشارقة الأول لأنه سبقته مخالفة صريحة ارتكبها لوان مع فيجريدو، كما انتقدوا حكم المباراة في عدم إعادة ضربة الجزاء المهدرة من إيجور بسبب دخول 3 لاعبين من الوصل منطقة الجزاء لحظة التسديد، وكان المدرب البرازيلي الجديد للوصل قد شهد المباراة من المدرجات.

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