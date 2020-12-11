محمد سلامة حكماً لمباراة الطلائع والجونة وعبد العزيز السيد لإنبى وأسوان

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري أسماء حكام مباريات اليوم، الجمعة، فى الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري العام لموسم 2020/2021.

انبي وأسوان

عبد العزيز السيد "حكم ساحة"، وائل شعبان "مساعد أول"، عمر فتحي"مساعد ثان"، أشرف مسعد"حكم رابع"، محمود بسيوني "حكم فيديو"، أحمد عبدالله "مساعد حكم فيديو".

محمد يوسف"حكم ساحة"، هشام الدسوقي "مساعد أول"، أسامة السيد "مساعد ثان"، محمد إبراهيم الدسوقي "حكم رابع"، نادر قمر الدولة "حكم فيديو"، ومصطفى عثمان "مساعد حكم فيديو".

ووضعت لجنة المسابقات باتحاد الكرة بندا جديدا فى اللائحة الخاصة بالموسم الجديد يفيد بعدم احتساب بطولة الدورى لأى لاعب لم يشارك فى 3 مباريات من عمر المسابقة، حيث كانت البطولة تحتسب قبل ذلك لأى لاعب دخل فى قائمة فريقه لمباريات الدورى، قبل تعديل الأمر ليصبح ضرورة مشاركة اللاعب فى 3 مباريات على الأقل لاحتساب البطولة له حال تتويج فريقه بها.

كما ألزمت اللجنة بطل الدورى بتسليم الدرع لاتحاد الكرة بنفس حالته قبل انتهاء المسابقة بأسبوعين حتى يعاد تسليمه للبطل الجديد وفقا للائحة الجديدة.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، منتصف أغسطس المقبل موعدا لإنهاء الدورى العام الجديد 2020 -2021، والذى ينطلق يوم 11 ديسمبر الجارى، كما شددت اللجنة على استمرار المسابقة أثناء أولمبياد طوكيو التى تقام فى يوليو وأغسطس المقبل، بدون لاعبى المنتخب المنتخب الأولمبى الذين سيختارهم شوقى غريب وعددهم 18 لاعبا للبطولة، وهو ما وافق عليه أغلب الأندية.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة مازن مرزوق،مؤخرا، جدول مباريات الدورى العام الذى ينطلق يوم 11 ديسمبر الجارى بعد الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة قبل إعلانه، وقال مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات إنه لن يتم تأجيل أي مباراة في الدورى الجديد إلا في حالة الظروف القهرية، وأن مسابقة الدوري لن تتوقف بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو، ولن يكون من حق أى فريق تأجيل مبارياته بسبب تواجد لاعبيه فى المنتخب الأولمبى، ولن يتم تأجيل أى مباريات إلا فى الظروف القهرية فقط.