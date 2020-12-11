شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض عروض رحيل قفشة بسبب مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفع تألق محمد مجدي قفشة صانع العاب الأهلي ومساهمته الواضحة في فوز فريقه بالثلاثية العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة لمتابعة اللاعب تمهيدا لضمه خلال الميركاتو الشتوي القادم، ودخلت أندية ساوثهامبتون الإنجليزي واشبيلية الأسباني في محادثات مع الشركة المسئولة عن تسويق قفشة في وقت سابق إلا ان ادارة الأهلي رفضت مناقشة العروض بسبب بطولة افريقيا وهو الأمر الذي تكرر حاليا حيث ترفض ادارة الأهلي ايضا التفريط في خدمات صانع العاب الفريق الاساسي وذلك للرغبة في تواجده خلال مشاركة الفريق بكأس العالم للأندية خلال شهر فبراير المقبل.

في الوقت الذي يضع الجهاز الطبي بالأهلي برنامجاً علاجياً مكثفاً لكريم نيدفيد لاعب الفريق قبل عودته للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، وينفذ كريم نيدفيد برنامجاً يومياً لمدة 8 ساعات برفقة طبيب الفريق، وخضع نيدفيد لأكثر من عملية جراحية مؤخراً فى الركبة، وقال مسئولو الأهلي إن كريم نيدفيد لن يُسافر إلى ألمانيا لاستكمال برنامجه العلاجى كما تردد مؤخراً، وأكدوا أن اللاعب يواصل حالياً تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة فى ركبته.

ورغم تأكيد تقارير الفترة الماضية أن نيدفيد سيُسافر إلى ألمانيا خلال أيام لاستكمال برنامجه العلاجي، فإن مسئولى القلعة الحمراء نفوا هذه الأنباء وأكدوا أن اللاعب يستكمل البرنامج التأهيلي فى القاهرة، ويسير البرنامج العلاجي لكريم نيدفيد بشكل جيد، حيث يؤدى اللاعب تدريبات يومية فى النادى تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، كما أن حالته تحسنت كثيرا فى ظل الوحدات البدنية المتنوعة التى يحصل عليها داخل النادي الأهلي من فريق التأهيل المكون من محمد وفائي ومحمد النجار وطارق عبد العزيز.

وبات من المتوقع أن يعود نيدفيد إلى التدريبات الجماعية بالأهلي في يناير المقبل بعد الانتهاء من المرحلة الحالية من التأهيل والتي تشمل خوض تدريبات بدنية في الجيم بجانب فقرات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي اليومي، يذكر أن كريم نيدفيد يغيب عن مباريات الأهلى منذ 18 شهراً تقريبا وتحديداً منذ أبريل قبل الماضى وأجرى أكثر من جراحة فى الركبة.