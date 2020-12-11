شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يواجه الجونة اليوم في افتتاح مشواره بالدورى الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى طلائع الجيش فى الخامسة عصر اليوم الجمعة، مع نظيره الجونة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الاولى لمسابقة الدورى الممتاز.

يدخل طلائع الجيش المباراة بمعنويات منخفضة بعد خسارة لقب كأس مصر لصالح الأهلى فى المباراة النهائية بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وجمع الطلائع فى النسخة الأخيرة للدورى 41 نقطة فى المركز 11 بجدول الترتيب بعد لعب 34 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 37، فى المقابل يسعى فريق الجونة لتحقيق الانتصار فى محاولة لتجنب نتائج الموسم الماضى التى نجا من الهبوط على إثرها فى الأسابيع الأخيرة للمسابقة.

وعقد طارق العشرى المدير الفنى لطلائع الجيش اجتماعاً مع لاعبيه طالبهم خلاله بتدشين انطلاقة مميزة فى بطولة الدورى عن طريق الفوز على الجونة فى افتتاح المسابقة ليكون بمثابة نقطة البداية لمشوار مميز بعد التعاقد مع صفقات قوية، فيما شدد رضا شحاته المدير الفنى للجونة على لاعبيه ضرورة تحقيق الانتصار لترك إنطباع جيد عن الفريق فى أول جولة من المسابقة.

وتعاقد طلائع الجيش فى التعاقد مع تسعة صفقات بالميركاتو الصيفى هى : حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد، فيما تم التعاقد مع رباعى حرس الحدود المالى إبراهيما كونيه صانع الألعاب، وحسن مجدى الظهير الأيمن والبرتغالى تونى جوميز ومصطفى جمال فى صفقة انتقال حر بعد هبوط فريقهم لدورى القسم الثانى، بجانب تمديد اعارة ناصر منسى من بيراميدز موسماً آخر، والتعاقد مع إسلام محارب على سبيل الاعارة موسماً من الجونة واستعارة إسلام جمال من الاتحاد السكندرى موسمين.

الجونة دعم صفوفه بالتعاقد مع كل من أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر المقاصة، ونور السيد لاعب خط وسط الاتحاد السكندرى وأحمد عامر، لاعب خط وسط نادى أسوان ومحمود الجزار، مدافع الأهلى كما قام بتمديد تعاقده مع والتر بواليا ولؤى وائل.