شكرا لقرائتكم لجنة المسابقات تغلظ عقوبة الانسحاب في مباراة واحدة بالدورى.. اعرفها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تغليظ عقوبة الانسحاب فى المباراة الواحدة بالدورى الجديد لتصبح اعتبار الفريق مهزوما 3-0 بدلا من 2-0، مع خصم 3 نقاط اضافية بشكل فورى بدلا من نهاية الموسم كما كان الحال فى الموسم الماضى بجانب تغريم الفريق المنسحب مليون جنيه بدلا من 200 الف جنيه كان الحال فى الوقت السابق.

كما قررت لجنة المسابقات توقيع غرامة مالية على الفريق الذى ينسحب من مباراة السوبر المحلى قدرها 2 مليون جنيه مع حرمانه من المشاركة فى البطولة نسختين تاليتين .أما فى حالة الانسحاب من كأس مصر توقع غرامة مالية على المنسحب قدرها نصف مليون جنيه وحرمانه من المشاركة فى البطولة نسختين تاليتين .

على صعيد متصل، حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، مبلغ 250 ألف جنيه غرامة على النادى الذى تؤجل اى مباراة له فى الدورى بسبب ظهور حالات كورونا بين لاعبيه، خاصة وان اللجنة قررت عدم تأجيل اى مباراة الا فى حالة زيادة الاصابات بين اللاعبين عن 16 حالة.وفى هذه الحالة سيتم تأجيل المباراة للفريق فى الدورى مع تغريمه 250 الف جنيه بداعى الاهمال فى الاجراءات الطبية ويتم مضاعفتها عن كل مباراة يتم تأجيلها لهذا السبب.

على صعيد مختلف، أرسلت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة خطابا رسميا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا تطلب فيه عدم تقليص اللجنة من 5 إلى 3 أفراد فقط.

كشف مصدر باتحاد الكرة أن عمرو الجناينى طلب فى خطابه استمرار اللجنة الخماسية كما هى نظرا لحاجته إلى جهود جميع أفرادها ووجود تناغم بينهم فى العمل داخل اتحاد الكرة.

كان الفيفا ارسل خطابا رسميا لاتحاد الكرة يطلب فيه تقليص أعضاء اللجنة إلى 3 أشخاص فقط، وتقدم د.أحمد عبد الله ومحمد فضل عضو اللجنة بالاعتذار عن عدم الاستمرار بها خاصة وأن الفيفا طلب إجراء الانتخابات فى يناير المقبل.

كانت وزارة الرياضة بقيادة د.أشرف صبحى قررت عدم انعقاد اجتماعات جمعيات عمومية للهيئات الرياضية للحد من انتشار فيروس كورونا وهو ما يجعل الغموض يسيطر على موقف انتخابات اتحاد الكرة.