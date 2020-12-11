طارق يحيى لإدارة الزمالك: "لو مش قادرين تديروا النادي قولوا" واللجنة توقفه عن العمل وتحيله للتحقيق



كشف فوزي العريان المستشار القانوني بنادى الزمالك، إخطاره من قبل المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، بإيقاف طارق يحيى المشرف العام على قطاع الناشئين، وإحالته للتحقيق لما بدر منه تجاه اللجنة في برنامج “زملكاوي” المذاع على قناة نادي الزمالك.وكان طارق يحيى نجم الزمالك الأسبق قد هاجم مسؤولي القلعة البيضاء، وذلك بسبب البيان الذي صدر خلال الساعات الماضية حول الموقف المالي للنادي.

وقال طارق يحيي عبر برنامج “زملكاوي”:” الحقيقة مش قادر أفهم إيه اللي بيحصل فى نادي الزمالك بيتم عمل لجان ثم نتراجع عنها ومدربين يتم إضافة أسمائهم فى اللجنة ثم نتراجع”.

استنكر طارق يحيى، مقدم برنامج زملكاوي على قناة الزمالك، بيان أرسلته اللجنة المؤقتة عن الأوضاع المالية داخل النادي لطاقم برنامجه لعرضه خلال حلقة اليوم الخميس عن الأوضاع المالية في النادي.

وقال طارق يحيى، خلال تقديمه لحلقة اليوم:"وصلنا بياناً من اللجنة التي تُدير اللجنة المؤقتة وتناقشنا هل نعرضه أم لا قبل الحلقة"، ثم عرض مقدم البرنامج البيان، قائلاً:"لا أفهم موعد البيان وهناك تضارب في بعض القرارات ولا تتضايقوا مني ولكنني أتحدث عن حرقتي على الزمالك، الأشخاص يرحلون ولكن الزمالك هو من يتبقى، لا يصح أن أصدر هذا البيان مع بداية الدوري(الناس اللي مش قادرة تدير نادي الزمالك قولوا)"

وتابع:” وأيضا مش قادر استوعب ما الذي يحدث فى نادي الزمالك يتم الإتفاق مع ساسي للتجديد ثم نؤجل التجديد له، الذي يحدث فى نادي الزمالك لا يصح .. اللي مش قادر يتحمل المسئولية يرحل”.