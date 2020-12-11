شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. سيراميكا كليوباترا ضيفاً على الإنتاج الحربى فى ظهوره الأول بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج الإنتاج الحربى نظيره سيراميكا كليوباترا في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة للفريقين يظهر خلالها فريق سيراميكا كليوباترا للمرة الأولى في تاريخه بدوري الأضواء والشهرة.

وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى احتل بها المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.

وكثف مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى جلساته التحفيزية مع لاعبى فريقه لحثهم على الفوز فى المباراة الأولى بالدوري ،حيث طالب مختار مختار الصفقات الجديدة ببذل قصارى جهدهم لحجز مكان أساسى فى تشكيلة الفريق ، في المقابل طلب هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا لاعبيه بتحقيق أول انتصار في المسابقة خاصة بعد دعم الفريق بمجموعة من الصفقات القوية.

وتعاقد الإنتاج الحربي مع 11 صفقة بالميركاتو الصيفى هى إسلام جابر مدافع الداخلية وأحمد حسن مكي مهاجم سموحة السابق وحسن ياسين لاعب منتخب السويس، بجانب التعاقد مع محمد الشبينى لاعب حرس الحدود لمدة أربعة مواسم وطارق أبو العز الظهير الايسر لأسوان لمدة 3 مواسم، ضمن خطة تدعيم مركز الظهير الأيسر عقب رحيل أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر السابق للفريق لصفوف المصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر ، بجانب التعاقد مع محمد عبد الفتاح تاحا مدافع حرس الحدود فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم ، بالاضافة للتعاقد مع أحمد حسن كوكا لاعب كوكاكولا لمدة ثلاثة مواسم بجانب التعاقد مع محمد رمضان حاوى مصر المقاصة لمدة موسمين، بالإضافة لبدر موسى مهاجم رفح الفلسطيني لمدة ثلاثة سنوات وبجانب التونسى رفيق الكامرجى مهاجم فريق اتحاد تطاوين التونسي ولاعب فريق الترجي السابق بجانب استعارة محمد الشحات الشهير بـ"الحضرى" لمدة موسم من سيراميكا.

وتعاقد سيراميكا كليوباترا مع 22 صفقة للموسم الجديد هي محمد إبراهيم وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد وميدو جابر من مصر للمقاصة، ورجب بكار من بيراميدز، وعبد الرحمن بودي وعبد الله محمود من وادي دجلة وأحمد أمين أوفا من الشرقة للدخان، ومحمد جمال حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق، والإيفواري كوامي ألفونسو "فونسينيو"، وصالح جمعة بعدما فسخ عقده مع الأهلي، كوامي بونسو لاعب الترجي، محمد حسن من الزمالك، الغاني وينفول كوبينا، خالد صبحي من الجونة وعامر عامر من الإنتاج الحربيو سيف تقا وماكسويل باكوه بالإضافة للمدافع التونسي سيف تقا، والجناح الغاني ماكسويل باكوه.