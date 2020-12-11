شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ضربة البداية.. 7 ضوابط لتنظيم الدوري فى النسخة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة العديد من الضوابط الجديدة الخاصة بالموسم الكروى الجديد، الذى ينطلق اليوم الجمعة لمنع التخبط فى المسابقة والقضاء على السلبيات التى ظهرت فى الموسم الماضى على أن يتم تفعيل هذه الضوابط بداية من الموسم الجديد وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

1_ موقف المدربين

قرر اتحاد الكرة منع المدربين من العمل فى أكثر من نادٍ بداية من الموسم المقبل، حيث يحق للمدرب العمل فى ناديين بحق أقصى حال استغناء النادى عنه، أما فى حال رحيل المدرب بإرادته فلا يحق له العمل فى أى نادٍ طوال الموسم، وألزم اتحاد الكرة الأندية بتوثيق عقود المدربين والإداريين، وفى حال الاستغناء عن أى مدرب يتم إخطار اتحاد الكرة بسبب الرحيل سواء برغبة المدرب أو النادى.

2_ فسخ التعاقد

يحق لأى لاعب، وفقا للائحة الموسم الجديد، فسخ عقده مع ناديه فى حال عدم الحصول على مستحقاته لمدة شهرين.

لن يتم تأجيل أى مباراة فى الموسم الجديد بسبب حالات الكورونا، إلا إذا وصل عدد حالات الإصابات إلى 16 لاعباً، فيما سيتم تغريم النادى الذى يصل إلى هذا العدد من الإصابات لاعتباره إهمال طبى.

4_ الغاء المباريات

لن يتم بدء أى مباراة فى الدورى بدون سيارة إسعاف، وحال عدم وجودها الحكم سيلغى المباراة واعتبار الفريق صاحب الملعب مهزوما، وفى حالة تأخر سيارة الإسعاف قبل المباراة بـ20 دقيقة سيتم تغريم النادى صاحب المباراة.

5_ الغاء الدوري

إذا أقيمت أقل من نصف مباريات الدوري وتوقف بسبب "كورونا" سيتم إلغائه، وسيشارك أفريقيا الفرق التي لعبت الموسم السابق، وإذا ألغي بعد مرور نصف المباريات سيتم تطبيق الجدارة الرياضية والدوري بنفس ترتيبه وإعلان البطل والمشاركين.

6_ تقنية الفار

حال حدث عطل في تقنية الفيديو قبل بداية اللقاء أو خلاله ستكتمل المباراة بدون مشاكل، ونتيجتها تحتسب لأن "الفيديو" عامل مساعد .

7_ المؤتمرات الصحفية

لابد من حضور المدير الفنى لكل فريق، بجانب لاعب من كل فريق وفى حالة الرفض توقع عليهم غرامة مالية.