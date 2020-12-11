شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: «النفوس غير السوية عايزة تدمر الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حمل أيمن يونس، رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، مسؤولية ما يحدث داخل النادي من تضارب وأخطاء إلى من أطلق عليهم مدعين الانتماء للقلعة البيضاء.

وقال يونس في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة النادي الرسمية مع طارق يحيي: «هناك بعض النفوس غير السوية هي اللي عايزة تدمر نادي الزمالك».

وطالب يونس، من أطلق عليهم «المتزملكين» بالوقوف خلف ناديهم وعدم العبث بمصيره من أجل مصالحهم الشخصية والبحث عن مكاسبهم حتى وإن كان ذلك على حساب النادي وفريق الكرة .

ورفض يونس الافصاح عن هوية من أطلق عليهم «النفوس غير السوية»، مؤكدا أن الجميع يعلم جيدا من يريد خدمة النادي ومن يبحث عن مصالحه الشخصية عبر كل المراحل.