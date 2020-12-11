شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى لأشرف صبحي: شكرا معالي الوزير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب طارق يحيي رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بسرعة التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي داخل نادي الزمالك بعد التخبط الإداري والفني الذي يشهده النادي في الأيام الأخيرة. وقال يحيي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج زملكاوي موجها رسالة إلى وزير الشباب والرياضة: «شكرا يا معالي الوزير شكرا». وأبدى طارق يحي استيائه من تصرفات اللجنة الثلاثية المؤقتة التي عينها الوزير وطالبها بالرحيل عن النادي لعدم قدرتها على إدارة النادي. الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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