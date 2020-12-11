شكرا لقرائتكم إنبي يستضيف أسوان اليوم فى ضربة البداية بالموسم الجديد من الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف إنبى نظيره أسوان في الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة على ستاد بتروسبورت فى إفتتاح الجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز فى نسخته رقم 62 ، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بحثاً عن تسجيل أول انتصار في المسابقة ، في المقابل يسعى تماسيح النيل لتدشين إنطلاقة مميزة مع بداية الموسم.

ومن جانبه حذر حلمى طولان المدير الفني لانبى لاعبيه من الاستهتار بفريق أسوان خاصة وأن المنافس دعم صفوفه بعدد جيد من الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة من أجل الظهور بشكل أفضل في الموسم الجديد.

فى سياق مختلف طالب سامى الشيشينى المدير الفني لأسوان لاعبيه بتحقيق أول ثلاثة نقاط في المسابقة لتدشين موسم متميز بعد البقاء بين الكبار في الموسم الماضى .

واستطاع نادي إنبي تدعيم صفوفه بالتعاقد مع 8 لاعبين وهم رباعي أسوان (إبراهيم جلال ومحمود نعيم وإبراهيم القاضي وأحمد خالد) والمحترف التونسي القادم من فريق النجم الرياضي الساحلي زياد بوغطاس وصلاح ريكو القادم من فريق مصر المقاصة والمحترف البوركيني إسماعيل ساوادوجو.

فيما نجحت إدارة الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، فى ضم 25 لاعباً لأبناء الجنوب وذلك بعد التعاقد مع عمرو الحلوانى ظهير أيسر حرس الحدود السابق، ومحمد جمال بيبو وجون أفيرى، إسلام صالح، محمود شبانة، اليمنى عمر الداحى لاعب وسط، والمهاجم النيجيرى ألكو محمد باله، عمر رضوان، أحمد دحروج الظهير الأيسر لبترول أسيوط، محمد أسامة، عمر يوسف، خالد وليد، أحمد سعيد أوكا ومحمد العشرى، وأحمد أيمن الظهير الأيمن للنجوم، وسبقهم كل من، عبد الوهاب إسماعيل، محمد سوستة، من المقاولون العرب، أحمد سالم صافى من طنطا، و4 لاعبين من إنبى وهم، محمد رجب قلب دفاع، أحمد خالد وسط مهاجم، خالد بسيونى وسط مدافع، عمرو ناصر مهاجم، إسلام سرى.