القلعة البيضاء مدينة للجهات الحكومية بما يقرب من مليار ونصف جنيه .. بيان اللجنة القضائية المكلفة بإدارة نادي الزمالك

أصدرت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكري بيانا بالموقف المالى للقلعة البيضاء حتى 30 نوفمبر الماضى صدر عن المدير المالى للنادي.

وجاء فى البيان المالى للزمالك أن القلعة البيضاء مدينة للجهات الحكومية بما يقرب من مليار ونصف جنيه لمصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية ومخصص منه ملبغ مديونيات قضايا 150 مليون جنيه ومديونيات لاتحاد الكرة 35 مليون جنيه.

وكشف بيان الموقف المالى أن السلف التى لم تسدد عن السنة المالية السابقة 53 مليون جنيه و20 مليون عن العام الحالى.

وأشار بيان الموقف المالى للزمالك أن حجم المديونيات المطلوب تحصيلها من مستأجري المحلات التجارية وعددها 20 محلا ما يقرب من 21 مليون جنيه، وأن الأرصدة المتاحة قبل هذا التاريخ ما يقرب من 5416000 جنيه.

وكشف البيان أن اللجنة القضائية عند استلامها النادي كان المبلغ الموجود فى خزينة النادي مليون ومائتين وخمسين ألف جنيه.

وقالت اللجنة إن متابعة الموقف المالى من أحوال الدفاتر والجرد تبين وجود عجز مالى بمبلغ مليون و200 ألف جنيه وتم إحالة الأمر للشئون القانونية.

كما تمكنت اللجنة خلال الفترة الماضية من تحصيل مبلغ 10 ملايين جنيه من الشركة الراعية بجانب 3ملايين و500 ألف جنيه من الإيجارات والعضوية.

وكشف البيان أن الموازنة المقدرة لمصروفات النشاط الرياضى والتى يحتاجها النادي 500 مليون جنيه منها 60 مليون جنيه مطلوب توافرها الأسبوع الحالى لسداد المتبقي من عقود اللاعبين عن الموسم الماضى، بجانب مقدمات عقود لاعبى كرة القدم وبقية اللعبات الأخرى.