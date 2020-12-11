شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11 / 12 / 2020 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 11 / 12 / 2020 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة انبى وأسوان على ستاد بتروسبورت ومباراة طلائع الجيش والجونة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ومباراة الإنتاج الحربى وسيراميكا كليوباترا على ستاد الاهلى والسلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز في نسخته رقم 62 .

موعد مباراة انبى وأسوان

تقام مباراة انبى وأسوان في الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة على ستاد بتروسبورت في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بحثاً عن تسجيل أول انتصار في المسابقة ، في المقابل يسعى تماسيح النيل لتدشين إنطلاقة مميزة مع بداية الموسم.

ومن جانبه حذر حلمى طولان المدير الفني لانبى لاعبيه من الاستهتار بفريق أسوان خاصة وأن المنافس دعم صفوفه بعدد جيد من الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة من أجل الظهور بشكل أفضل في الموسم الجديد.

فى سياق مختلف طالب سامى الشيشينى المدير الفني لأسوان لاعبيه بتحقيق أول ثلاثة نقاط في المسابقة لتدشين موسم متميز بعد البقاء بين الكبار في الموسم الماضى .

موعد مباراة طلائع الجيش والجونة

تقام مباراة طلائع الجيش والجونة في تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الطلائع بمعنويات منخفضة بعد خسارة لقب كأس مصر لصالح الاهلى في المباراة النهائية بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وجمع الطلائع فى النسخة الأخيرة للدورى 41 نقطة فى المركز 11 بجدول الترتيب بعد لعب 34 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 37 ، في المقابل يسعى فريق الجونة لتحقيق الانتصار في محاولة لتجنب نتائج الموسم الماضى التي نجا من الهبوط على إثرها في الأسابيع الأخيرة للمسابقة.

موعد مباراة الإنتاج الحربى وسيراميكا كليوباترا

تقام مباراة الإنتاج الحربى وسيراميكا كليوباترا في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على ستاد الاهلى والسلام في مواجهة مثيرة للفريقين يظهر خلالها فريق سيراميكا كليوباترا للمرة الأولى في تاريخه بدوري الأضواء والشهرة.

وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى احتل بها المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.

وكثف مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى جلساته التحفيزية مع لاعبى فريقه لحثهم على الفوز فى المباراة الأولى بالدوري ،حيث طالب مختار مختار الصفقات الجديدة ببذل قصارى جهدهم لحجز مكان أساسى فى تشكيلة الفريق ، في المقابل طلب هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا لاعبيه بتحقيق أول انتصار في المسابقة خاصة بعد دعم الفريق بمجموعة من الصفقات القوية.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الجمعة من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.