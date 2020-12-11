سيراميكا كليوباترا يعلن قائمة مباراة الإنتاج الحربي

أعلن هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا قائمة الفريق استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربي في أول مباراة للفريق بعد صعوده إلي الدوري الممتاز موسم 2020/2021. ويحل الفريق ضيفاً على على الإنتاج على ملعب السلام في تمام الساعة 7.30 مساء في ختام اليوم الأول للدوري العام بالجولة الأولى.

وتضم قائمة الفريق 21 لاعباً ، وهم :

حراسة المرمى : محمود شكري - عامر عامر

خط الدفاع : طارق سامي - وليد عبد المنعم - خالد صبحي - محمود صقر - رجب بكار - محمد جمال

أحمد محسن

خط الوسط : عاشور الأدهم - محمد توني - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي - صالح جمعة - محمد إبراهيم - شريف دابو - محمد مسعد - مصطفي

خط الهجوم : شادي حسين - أحمد غنيم - ماكسويل

ختام اليوم الأول للدوري العام بالجولة الأولى.وتضم قائمة الفريق 21 لاعباً ، وهم :حراسة المرمى : محمود شكري - عامر عامرخط الدفاع : طارق سامي - وليد عبد المنعم - خالد صبحي - محمود صقر - رجب بكار - محمد جمالأحمد محسنخط الوسط : عاشور الأدهم - محمد توني - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي - صالح جمعة - محمد إبراهيم - شريف دابو - محمد مسعد - مصطفي ميسي خط الهجوم : شادي حسين - أحمد غنيم - ماكسويل

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