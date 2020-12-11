شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من طارق يحيى على إيقافه في الزمالك: «مش فارق معايا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك على قرار اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تسيير أمور نادي الزمالك برئاسة أحمد بكري بإيقافه وإحالته للتحقيق بعد مهاجمته للجنة في قناة النادي الرسمية، قائلا: «مش فارق معايا منصبي المهم الزمالك وكيان الزمالك».

قال طارق يحيى في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «أعي تماما كل كلمة قولتها في برنامج زملكاوي وكل حديثي نابع من حبي وحرقتي على الزمالك الكيان الكبير وأكدت على احترامي للجميع ولأي مسؤول داخل أو خارج الزمالك لكن ما يحدث لا يرضي أحد، الزمالك أكبر من الجميع».

وتابع: «على أتم استعداد ترك منصبي وقلت هذا في تعليقي على البيان غير الموفق بالمرة في هذا التوقيت، لكني لم ولن أتخلي عن الزمالك وعن النادي لأني لا يفرق معي منصب أو عمل أو وظيفة لكن الزمالك كبير واللي مش عارف كدا يروح أحسن».