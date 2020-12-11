شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر إيقاف طارق يحيى وإحالته للتحقيق بعد هجومه على اللجنة المؤقتة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة الثلاثية الموقتة التي تدير نادي الزمالك إحالة طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بالنادي ومقدم برنامج زملكاوي للتحقيق، وإيقافه عن ممارسة عمله داخل النادي لما بدر منه من هجوم على اللجنة في برنامج زملكاوي.

وأعلن فوزي العريان رئيس إدارة الشؤون القانونية بالنادي، إيقاف طارق يحيى وإحالته للتحقيق وسيتم إبلاغه بموعد التحقيق للحضور لمقر النادي والمثول أمام لجنة التحقيق.

كان يحيى قد فتح النار على اللجنة المؤقتة واتهمها بعدم القدرة على إدارة النادي وطالب برحيلها عن النادي.