شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك في بيان رسمي: فريق الكرة والنشاط الرياضي يحتاج 500 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن طارق يحيي مقدم برنامج زملكاوي على قناة النادي الرسمية عن البيان الرسمي الذي أصدرته اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، والتى كشف فيه عن النادي عليه ديون للجهات والمؤسسات الحكومية بلغت مليار ونصف المليار ديون للعديد من المصاح الحكومية، في مقدمتها الضرائب والتأمينات وهيئة الأوقاف بالإضافة أيضا لمديونية لقضايا 150 مليونا ومديونة لاتحاد كرة القدم بقيمة 35 مليونا، فضا عن حجم السُلف التي بلغت 53 مليون جنيه لم تسدد في السنة المالية الماضية.

وقال يحيي في تصريحات تليفزيونية خلال استعراضه البيان الرسمي، إن متاخرات البوتيكات والمحلات بسور النادي بلغت 21 مليون جنيه مطلوب تحصيلها، وكشف عن أن رصيد النادي قبل استلام اللجنة لعملها خمسة ملايين وأربعمائة وستة عشر ألفا فقط وفي محضر التسليم والتسلم كان في خزينة النادي مليون و250 ألف جنيه فقط.

وأعلنت اللجنة في بيانها الرسمي أن هناك عجز مليون ومائتي الف جنيه من واقع عملية الجرد، وكشف البيان عن تحصيل اللجنة خلال الأيام الماضية من تحصيل مبلغ 10 ملايين جنيه من الشركة الراعية وثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه من الايجار ومستحقات العضويات .

وفجر بيان اللجنة مفاجأة من العيار الثقيل وصدمة مدوية بأن الموازنة المحددة والمطلوبة لمصروفات النشاط الرياضى للنادي 500 مليون جنيه، وقالت اللجنة نحتاج لتوفير 60 مليون جنيه خلال الأسبوع الحالى لسداد مستحقات اللاعبين ونسبة عقودهم ومقدمات عقود اللاعبين في الفريق الأول.