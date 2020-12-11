شكرا لقرائتكم بشير التابعي: نهائي افريقيا كان أسهل فرصة لتتويج الزمالك باللقب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى بشير التابعي نجم الزمالك أن ما يحدث مع الزمالك من إخفاق الفريق في الكأس قلة خبرات ولا يوجد خبرات كافية في الزمالك وبالنسبة للاعبين المحترفين لا يهمهم سوى تقاضي عقودهم ولا يفرق معهم التتويج ببطولة من عدمه.

قال خلال تصريحات تلفزيونية: "طارق حامد وزيزو هما اللي كانوا بيلاعبوا الأهلي في نهائي افريقيا وشايف ان الزمالك مضيعش فرص اكتر من الأهلي زي ما الناس بتقول، وعايز اعرف الزمالك كان احسن في ايه في نهائي افريقيا مهو ما عملش حاجة وفي الآخر خسر المباراة".

تابع: "نهائي افريقيا كانت اسهل فرصة للزمالك لتحقيق بطولة افريقيا لأن الأهلي لعب أسوأ مبارياته في هذه المباراة، واقالة مجلس ادارة الزمالك بعد نهائي افريقيا سبب من اسباب تراجع أداء الفريق في مباراة طلائع الجيش وكان الأفضل تأجيل القرار 48 ساعة، والزمالك عنده مشكلة انه لما يتعرض لأزمة مبيعرفش يخرج منها بسرعة".

شدد على أن جنش لا يتحمل هزيمة الزمالك من طئع الجيش في نصف نهائي كأس مصر.