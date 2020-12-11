يونايتد لتعويض الخيبة القارية من بوابة دربي مانشستر

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مانشستر: يتطلع مانشستر يونايتد لتعويض خيبة الخروج القاري من الدور الاول لدوري أبطال أوروبا، عندما يستقبل جاره سيتي السبت على ملعب "أولد ترافورد" في دربي المدينة ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.

وودّع يونايتد البطولة القارية الاهم من الباب الضيق بعد خسارته الثلاثاء امام مضيفه لايبزيغ الالماني بنتيجة 2-3 في الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات، بعد أن دخل اللقاء والتعادل يكفيه لبلوغ الادوار الاقصائية.

من جهته، يدخل سيتي بمعنويات عالية بعد أن أنهى دور المجموعات من دون أي خسارة متصدرًا مجموعته بتغلبه على ضيفه مرسيليا الفرنسي 3-صفر في المباراة الاخيرة التي شهدت عودة النجم الارجنتيني سيرخيو اغويرو بعد الاصابة مسجلا الهدف الثالث.

كان يونايتد بحاجة الى نقطة واحدة من مباراتيه الأخيرتين في المجموعة الثامنة من أجل حجز مقعده الى الدور ثمن النهائي، لكنه سقط على أرضه أمام باريس سان جرمان الفرنسي 1-3، ثم خسر امام لايبزيغ.

وأكد المدرب النروجي اولي غونار سولسكاير أنه يتحمّل مسؤولية الخروج "لم نلعب كفريق بما فيه الكافية وهذه دائمًا مسؤولية المدرب، أن يحضّر جميع لاعبيه".

وتابع "كنا ندرك أنهم سيهاجموننا وكنا ندرك أنهم سيرسلون العرضيات الى داخل المنطقة وللأسف تلقينا هدفين (باكرين) ولم نقم بردة فعل".

وسبق المباراة في المانيا تصريحات نارية لمينو ريولا وكيل الدولي الفرنسي بول بوغبا عندما كشف أن الاخير "غير سعيد" في يونايتد ويجب أن يغادر في فترة الانتقالات المقبلة، ما وتّر الاجواء قبل اللقاء المصيري.

وبدأ بوغبا المباراة على مقاعد البدلاء بعد أن سجل هدفًا في الفوز على وست هام نهاية الاسبوع.

ورغم أن يونايتد حقق اربعة انتصارات متتالية في الدوري آخرها خارج ارضه في المرحلة السابقة امام وست هام (3-1)، إلا أنه اكتفى هذا الموسم بفوز واحد في "أولد ترافورد" من اصل خمس مباريات خاضها في الدوري، مقابل ثلاث هزائم وتعادل.

ويعتبر سيتي أكثر الفرق تحقيقًا للفوز ضد يونايتد على ارضه في البرميرليغ (بنظامها الجديد منذ موسم 1992-1993) برصيد 7 انتصارات.

ويحتل يونايتد المركز السادس في الدوري مع 19 نقطة متقدمًا بنقطة يتيمة عن جاره السابع ويبتعدان بفارق 5 و 6 نقاط تواليًا عن توتنهام وليفربول المتصدرين علمًا ان كليهما يملك مباراة مؤجلة.

ويتطلع سولسكاير لمدى جاهزية مهاجمه الاوروغوياني ادينسون كافاني والفرنسي انطوني ماسيال اللذين لم يسافرا الى لايبزيغ مع الفريق بسبب الاصابة حيث سيأمل استعادة جهودهما، حيث سيسعى الاخير ليصبح أول لاعب يسجل في ثلاث مباريات دربي تواليًا منذ مواطنه اريك كانتونا، بعدما سجل خلال انتصاري يونايتد على سيتي في الدوري الموسم الفائت.

أما المدرب الاسباني بيب غوارديولا فسيكون سعيدًا بعودة هدافه التاريخي أغويرو الذي غاب عن آخر خمس مباريات في الدوري ونزل بديلا الاربعاء ضد بورتو.

- أنشيلوتي * لامبارد -

وتشهد الجولة مباراة أخرى قوية بين ايفرتون وضيفه تشسلي المتألق أخيرًا على ملعب "غوديسون بارك".

ويقدم فريق المدرب فرانك لامبارد مستويات مميزة وهو لم يخسر سوى مباراة في الدوري هذا الموسم كانت في الجولة الثانية على ارضه امام ليفربول حامل اللقب عندما اكمل المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعه الدنماركي اندرياس كريستينسن اواخر الشوط الاول.

وسيسعى للمحافظة على سجله خاليًا من الهزائم في الدوري للمباراة العاشرة تواليًا امام فريق بدأ الموسم بقوة قبل ان يخفت بريقه، إذ اكتفى فريق المدرب الايطالي كارلو انشيلوتي بانتصار واحد في مبارياته السبع الاخيرة.

وسيعوّل انشيلوتي في مواجهة فريقه السابق الذي قاده الى اللقب المحلي في العام 2010 وكان لامبارد أحد عناصره، على متصدر ترتيب هدافي الدوري دومينيك كالفرت-لوين برصيد 11 هدفًا.

وسيسعى "توفيز" لتحقيق فوزه الثالث تواليًا في الدوري على ارضه ضد النادي اللندني للمرة الاولى منذ العام 2012. إلا أن ايفرتون خسر آخر مباراتين على ارضه في الدوري هذا الموسم، لذا سيطمح انشيلوتي لتفادي خسارة ثالثة تواليًا في الدوري على ارضه للمرة الاولى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2006 حين كان يشرف على ميلان الايطالي.

ويدخل "البلوز" اللقاء بعد تعادله مع كراسنودار الروسي 1-1 في دوري الابطال الثلاثاء في مباراة دخل اليها وهو ضامن للصدارة من الجولة السابقة.

- ليفربول وتوتنهام لمواصلة التألق -

ويخوض ليفربول حامل اللقب والمبتعد عن توتنهام المتصدر بفارق الاهداف فقط مباراة سهلة نسبيًا ضد مضيفه فولهام الاحد.

وبعد أن ظنّ البعض ان الفريق الاحمر سيتأثر بالغيابات الكثيرة في الفريق ابرزهم في خط الدفاع، أثبت المدرب الالماني يورغن كلوب أن منظومته متماسكة بعد أن منح فرصة للعديد من اللاعبين الشباب ولم يخسر اي مباراة منذ سقوطه امام استون فيلا في المرحلة الرابعة.

ويدخل المصري محمد صلاح المباراة بمعنويات عالية بعدما اصبح الهداف التاريخي لليفربول في دوري الابطال خلال التعادل 1-1 ضد ميدتيلاند الدنماركي الاربعاء بتسجيله الهدف رقم 22، متخطيًا اسطورة النادي ستيفن جيرارد (21)، كان ايضًا الاسرع للنادي في المسابقة القارية بعد 55 ثانية.

من جهة أخرى، سيعوّل البرتغالي جوزيه مورينيو مرة أخرى على ثنائيه الرهيب هاري كاين والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين عندما يحل سبيرز على كريستال بالاس ونجمه العاجي ويلفريد زاها في مباراة صعبة الاحد.

ويحتل سون المركز الثاني في ترتيب الهدافين (10) فيما يتصدر كاين ترتيب افضل ممرين حاسمين في الدوري (10) وهما تشاركا كثنائية في 11 هدفًا في الدوري هذا الموسم.

وفي أبرز المواجهات الاخرى، يستقبل ليستر الرابع فريق برايتون في ختام المرحلة الاحد، فيما يستضيف في اليوم ذاته ارسنال الجريح الذي لم يعرف الفوز في مبارياته الاربع الاخيرة في الدوري فريق بيرنلي.

وتفتتح المرحلة الجمعة بلقاء ليدز يونايتد مع ضيفه وست هام.