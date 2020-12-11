شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: نتعاقد مع اللاعبين للمشاركة مع الاتحاد السكندرى وليس للجلوس على الدكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ابراهيم حسن مدير الكرة بنادى الاتحاد السكندرى أن أي لاعب يتم التعاقد معه يكون بغرض المشاركة أساسيا ، وليس دفع أموال دون فائدة \ن او لتواجده على مقاعد البدلاء فقط

وقال إبراهيم حسن فى تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم في لقاء مسجل قبل الحادث الذى تعرض له مؤخرا ، أن كل لاعب في الاتحاد السكندرى لابد أن يفهم أن التعاقد معه حتى يشارك أساسيا، وهذا ما يقوم به حسام حسن المدير الفني ، حيث يقوم بتوصيل هذه المعلومة للاعبى الاتحاد السكندرى ، بان اللاعب يجب ان يكون جاهز في أي وقت للمشاركة مع الفريق ، وفى أي توقيت في المباريات .

أثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها إبراهيم حسن مدير الكرة بنادى الاتحاد السكندرى إصابته بكسر فى 4 ضلوع نتيجة الحادث الذى تعرض له خلال الساعات الماضية ، أثناء قيادة سيارته الخاصة بمنطقة لوران على كورنيش الإسكندرية، واصطدامه بسيارة أخرى وتم استدعاء سيارة الإسعاف.

وخضع إبراهيم حسن لفحوصات طبية مكثفة أثبتت إصابته بكسر في 4 ضلوع وسيرتدى قميصا واقيا لمدة شهر ونصف لحين التئام الكسور، خاصة أن منطقة القفص الصدرى لا يتم عمل جبيرة لها، على أن يعود إبراهيم حسن لاستئناف عمله بانتظام خلال 15 يوما بعد مرور المرحلة الأولى من العلاج الطبيعي.