مختار مختار يختار 20 لاعبا من الإنتاج الحربي لمواجهة سيراميكا كيلوباترا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصطحب مختار مختار المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي قائمة فريقه لمعسكر مغلق اليوم الخميس، استعدادا للقاء الغد أمام سيراميكا كيلو باترا والمقرر إقامته اليوم الجمعة باستاد السلام الدولى في تمام الساعة السابعة ونصف مساء ضمن لقاءات الجولة الأولي من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة ٢٠ لاعباً هم، أحمد يحيى ومحمد عصام الغندور في حراسة المرمى ، على فتحي ، معاذ الحناوي ، باسم مرسى ، ابراهيم عبد الخالق ، أحمد على ، محمود عادل ، غنام محمد ، محمود رجب ، احمد حسن , حسن ياسين ،محمد عبد الفتاح تاحا ، محمد الشبينى ، طارق أبو العز ، محمد عبد المجيد ، علاء سلامة ، احمد عفيفي، محمد فييرا ، أمادو نياس وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.