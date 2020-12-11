شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جديد من خطوبة شدوى عصام الحضرى ورقصها مع والدها على أغانى المهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت شدوى الحضرى، ابنة السد العالى عصام الحضرى، حارس مرمى المنتخب المصرى السابق وأندية الأهلى والزمالك والإسماعيلى، حيث ظهرت فى فيديوهات نشرتها شقيقتها "شهد الحضرى" عبر ستورى حسابها على إنستجرام، وهى ترقص مع والدها وأيضًا مع خطيبها، كما قامت بالرقص بالشماريخ خلال الاحتفال، وأيضًا لحظات من "لبس الدبل" على أنغام أغنية شادية يا "دبلة الخطوبة" وأيضا رقصها على أغانى المهرجانات الشعبية.





واحتفل السد العالى عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر السابق، بخطوبة ابنته شدوى، حيث انتشرت مقاطع فيديو وصور من الخطوبة، التى أقيمت مساء أمس الخميس، بخطبتها فى حفل صغير بفيلا السد العالى فى أكتوبر، وسط حضور عدد من أهل وأصدقاء العروسين.





ومن المقرر أن يقيم الحضرى، حفلا كبيرا للاحتفال بخطبة ابنته شدوى فى شهر مارس المقبل بأحد الفنادق الكبرى، حيث يتم بدء التجهيز الحفل من الآن.

وكان عصام الحضرى أكد إنه سيطير إلى تونس بعد الاحتفال بخطوبة ابنته والاطمئنان على حالة والدته الصحية، حيث كان أكد أنه تم الاتفاق بشكل نهائى على تولى تدريب حراس مرمى النجم الساحلى، لافتا إلى أن جورفان فييرا المدير الفنى للنجم الساحلى، رحب بوجوده ضمن أفراد جهازه المعاون، مضيفًا أنه كان من المنتظر أن يتوجه إلى تونس الأسبوع الحالى إلا أن مرض والدته منعه من السفر، ومن المقرر أن يسافر خلال الأيام المقبلة فور الاطمئنان على حالتها الصحية من أجل توقيع العقود بشكل رسمى وتولى المهمة.







