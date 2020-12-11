شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة يكشف عبر تلفزيون الخليج 365: تغيير ألوان قميص الأهلى فى انطلاقة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانة، فى تليفزيون ”الخليج 365”، أن فريق الأهلى سيظهر بالزى الجديد له بداية من الأحد المقبل، فى مباراته أمام مصر للمقاصة، المقرر إقامتها فى افتتاح مباريات الفريقين فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز.

تابع شبانة عبر برنامج "مع شبانة" عبر تلفزيون الخليج 365، أن مسئولى الأهلى أكدوا أن الزى الجديد يحمل العديد من التغييرات على مستوى التصميم، فيما سيتم إلغاء الألوان الاحتياطية الحالية الأسود والبستاج بألوان جديدة مع الاحتفاظ باللون الأساسى للفريق وهو الأحمر الذى يعبر عن هوية النادى على مدار تاريخه.

أضاف شبانه فى تليفزيون الخليج 365، أن مسئولى الأهلى كشفوا أن القميص الجديد لا يحمل النجمة التاسعة، رغم فوز الفريق ببطولة دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم، وذلك لعدم الحصول على الموافقات اللازمة من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" فى هذا الشأن حتى هذه اللحظة.

ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على تليفزيون ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيًا هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضًا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.