إيقاف طارق يحيى بعد هجومه على إدارة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:
قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك إيقاف طارق يحيى نجم الفريق السابق ومقدم البرامج الحالي عن الظهور على قناة الزمالك.
وأكد فوزي العريان المستشار بنادى الزمالك في تصريحات رسمية، أنه تم إبلاغه من المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي بإيقاف طارق يحيى المشرف العام على قطاع الناشئين، وإحالته للتحقيق.
وأكمل: "قرار إيقاف طارق يحيى لما بدر منه تجاه اللجنة في برنامج زمالكاوي المذاع على قناه نادي الزمالك".
وكان طارق يحيى هاجم إدارة الزمالك بسبب إصدار بيان، وصفه مقدم البرنامج بالتضارب: "لا أفهم موعد البيان وهناك تضارب في بعض القرارات ولا تتضايقوا مني ولكنني أتحدث عن حرقتي على الزمالك".
وأكمل: "الأشخاص يرحلون ولكن الزمالك هو من يتبقى، لا يصح أن أصدر هذا البيان مع بداية الدوري، لو مش قادرين تديروا نادي الزمالك قولوا".
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