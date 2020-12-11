بالفيديو.. طارق يحيى مُهاجمًا: "لو مش قادرين تديروا نادي الزمالك قولوا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

استنكر طارق يحيى، مقدم برنامج زملكاوي على قناة الزمالك، بيان أرسلته اللجنة المؤقتة لإدارة ناديه لطاقم برنامجه لعرضه خلال حلقة اليوم الخميس عن الأوضاع المالية في النادي.

وقال طارق يحيى، خلال تقديمه لحلقة اليوم: "وصلنا بيان من اللجنة التي تُدير اللجنة المؤقتة وتناقشنا هل نعرضه أم لا قبل الحلقة"، ثم عرض مقدم البرنامج البيان، قائلاً: "لا أفهم موعد البيان وهناك تضارب في بعض القرارات ولا تتضايقوا مني ولكنني أتحدث عن حرقتي على الزمالك، الأشخاص يرحلون، ولكن الزمالك هو من يتبقى، لا يصح أن أصدر هذا البيان مع بداية الدوري (الناس اللي مش قادرة تدير نادي الزمالك قولوا)".

وتابع مقدم برنامج زملكاوي: "أتحدث وأنا في قناة الزمالك؛ لأنني خائف على الزمالك ولا يهمني المناصب"، ثم وجه حديثه للإدارة المؤقتة للنادي: "طالبتم دعمًا ودعمنا لكن كل يوم لجان وتنبثق عنها لجان".

واسترسل يحيى: "تضربون الناس في بعض، ولدينا نجوم كبار جدًا تحملوا المسؤولية في وقت صعب، تحملوا المسؤولية حبًا في الزمالك حضراتكم لا تقدرون إذن (بلاش)، على مدار 4 أو 5 أيام نقول غدًا أفضل ولدينا أشياء كثيرة في نادي الزمالك صعبة جدًا وما يحدث لا يصح؛ فالزمالك أكبر من أي أحد فاسم الزمالك كبير وكبير قوي، نتكلم من حرصنا على مصلحة الزمالك ولا يهمنا سوى مصلحة الزمالك لكل الناس التقدير والاحترام، ولكن عملنا صفقتين من خلال اللجنة المؤقتة وفشلوا صفقات (متقشرة) لكي تحرز هدفًا، لم تكن محتاجة أي (فتي)، لاعب (فري) والصلاحيات معكم).

وأتم طارق يحيى: "هل هذا وقت البيان، هل تعمل لمصلحتك الشخصية، لماذا هذه البلبلة ستجد القنوات والبرامج والجرائد تتحدث عنه ولدينا مباراة بعد غد، لا بد من وجود حكمة في الإدارة، جمهور الزمالك له حق علينا، الزمالك لجمهوره والزمالك بجماهيره، صدقًا أنا مذهول وكنت أحضر كلامًا آخر للحلقة، ولكن لا أستطيع أن أصدق ما يحدث، نادي الزمالك كبير وله جماهير كبيرة، ولا بد حين نتحدث نحترم عقول الجماهير، نادي الزمالك اسم كبير لا بد أن نقدره ونتمنى أن يتكاتف الجميع، وليس لدي أي مصلحة".