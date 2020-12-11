لجنة الحكام تعلن حكام مباريات اليوم بالدوري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد حكام مباريات اليوم الجمعة في الجولة الأولى للدوري على النحو التالي: إنبي وأسوان: عبد العزيز السيد حكم ساحة وائل شعبان وعمر فتحي مساعدين أشرف مسعد حكم رابع محمود بسيوني حكم فيديو أحمد عبد الله مساعد حكم فيديو مسعد حكم رابع محمود بسيوني حكم فيديو أحمد عبد الله مساعد حكم فيديو طلائع الجيش والجونة: محمد سلامة حكم ساحة تامر رشاد وأحمد عبد الغني مساعدين سالم متعب حكم رابع مصطفى مدحت حكم فيديو أحمد حمدي مساعد حكم فيديو الغني مساعدين سالم متعب حكم رابع مصطفى مدحت حكم فيديو أحمد حمدي مساعد حكم فيديو الإنتاج الحربي وسيراميكا كليوباترا: محمد يوسف حكم ساحة هشام الدسوقي وأسامة السيد مساعدين محمد الدسوقي حكم رابع نادر قمر الدولة حكم فيديو مصطفى عثمان مساعد حكم فيديو.

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