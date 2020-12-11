أول تعليق من طارق يحيي بعد إيقافه من الزمالك

كشف الإعلامي طارق يحيي عن موقفه بعد قرار إدارة نادي الزمالك بإيقافه وإحالته للتحقيق.

وقال يحيي في تصريحات عبر قناة الزمالك :"لا أحد يريد أن يتم انتقاده، لا يهمني الكرسي أو أي شيء وأتحدث من واقع حبي لنادي الزمالك فقط".

وواصل :"نادي الزمالك هو بيتنا وكلنا مع الزمالك ولا نتغنى بذلك والجميع يعرف أنه لولا الزمالك بعد ربنا سبحانه

وتعالى ما كنت في تلك المكانة".

وشن طارق يحيي نجم الزمالك السابق هجومًا على مسئولي القلعة البيضاء المتواجدين في الوقت الحالي بسبب البيان الذي صدر في الساعات الماضية حول الموقف المالي للنادي.

وقال يحيي في تصريحات عبر قناة الزمالك :"فوجئت بهذا البيان الصادر وما الهدف منه ولماذا صدر

في هذا التوقيت خاصة أن الفريق مقبل على مباراة مهمة مع المقاولون العرب يوم السبت المقبل".

وأكمل :"كنا في الماضي نبرم الصفقات ولا أحد يعرف شيء عنها لكن الوضع اختلف حاليًا والكل أصبح يعرف الصفقات". وأضاف :"لابد من تكاتف الجميع من أجل مصلحة نادي الزمالك وبما يصب في مصلحة فريق الكرة".

وأشار إلى أنه لم يكن يحضر للحديث في هذا الأمر لكن البيان الذي صدر هو الذي تسبب في هذا الأمر من الأساس وغضبه الشديد.