سر زيارة عصام الحضري لنادي لاڤيينا

زار عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني السابق، نادي لاڤيينا، بمقر تدريبات النادي منذ أيام .

شهدت الزيارة تدريب الحضري لحراس مرمى لاڤيينا، بعد شراء النادي لأحدث جهاز لتدريب حراس المرمى فى العالم بالنادى لأول مره في مصر، والذي يعتبر بمثابة نقله هامة لمدربى حراس المرمى فى العالم بعد دخول وسائل علمية دقيقة فى التسديد

على المرمى من جميع الجهات بسرعة محددة ودقة تسديد عالية.

قام النادي برئاسة محمود الأسيوطي ، بدعوة عصام الحضري لما تجمعه من علاقة ودية ورائعة معه، لزيارة النادي، ولتدريب حراس المرمى في حصة تدريبيه بأستخدام الجهاز الأحدث لمدربي حراس المرمى في العالم، ذلك لما يملكه

الحضري من خبرات كبيرة، ولمساعدة حراس مرمى الفريق، ولاكتساب الخبرات. وينافس لاڤيينا بالقسم الرابع لكرة القدم ببني سويف الموسم المقبل.

ويستعد الحضري للسفر خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى تونس، من أجل توقيع العقود مع النجم الساحلي، وتولي منصب مدرب حراس الفريق التونسي، بالإضافة للإشراف على جميع الفئات العمرية المختلفة ، في حراسة المرمى، ذلك بعد تأخره لظروف عائلية ، كانت لمرض والدته و خطوبة أبنته فيما بعد، ما جعله يأجل سفره حينها.