توتنهام يهزم رويال أنتويرب البلجيكي في الدوري الأوروبي

تغلب نادي توتنهام الإنجليزي على نظيره رويال انتويرب البلجيكي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الاخيرة من مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي.

سجل ثنائية توتنهام كل من كارلوس فينيسيوس وجيوفاني لوسيلسو في الدقيقتين 57، 71 من عمر المباراة.

وبنفس المجموعة فاز لاسك لينز النمساوي

بثلاثية مقابل هدف على لودوجوريتس رازجراد المجري.

وبهذه النتيجة تصدر توتنهام ترتيب مجموعته برصيد 13 نقطة ليتأهل لدور الـ 32 بالدوري الأوروبي، رفقة رويال انتويرب البلجيكي وصيف المجموعة برصيد 12 نقطة.