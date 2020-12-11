البنك الأهلي يعلن قائمة فريقه استعدادا للموسم الجديد

أعلن نادي البنك الاهلي الصاعد حديثاً للدوري الممتاز عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للموسم الجديد. وجاءت قائمة نادي البنك الأهلي كالتالي.. في حراسة المرمي : احمد صبحي – احمد السعدني – محمود الزونفلي في خط الدفاع : امير مدحت – محمد كوفي – احمد محمد ضبش – احمد ياسين – بهاء مجدي – اسامه ابراهيم – عاصم صلاح – محمد مجدي – محمد عبدالرحمن لعبه – محمد ابو المجد – بهاء مجدي – اسامه ابراهيم – عاصم صلاح – محمد مجدي – محمد عبدالرحمن لعبه – محمد ابو المجد في خط الوسط : – حسام الصانع – محمد حامد – محمد مصطفي ميدو – محمود السيد – احمد ياسر – موسي دياواره – محمد فخري – شادي رضوان – معروف يوسف – محمد عبدالله المسني – علي صابر – فادي فريد ياسر – موسي دياواره – محمد فخري – شادي رضوان – معروف يوسف – محمد عبدالله المسني – علي صابر – فادي فريد في خط الهجوم : احمد شرويده – احمد علي – اسماعيل الليثي – محمد هاني – محمد جمال بسيوني – محمود قاعود – ايستريلا جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الإعلان صفقات الفريق الجديدة استعدادا لخوض منافسات الدوري المصري الممتاز .

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