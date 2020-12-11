زيدان: ريال مدريد تجاوز التحديات الأخيرة بنجاح..وأرفض مقارنتي مع فيرجسون

اعترف زين الدين زيدان بأنه لا يخطط للأستمرار لفترة طويلة في تدريب ريال مدريد بعد أن قاوم العديد من العقبات الأخيرة قبل التأهل لأدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

وواجه المدرب الفرنسي ضغوطًا بعد خسائر أمام ألافيس وشاختار دونيتسك لكن الفوز على إشبيلية في دوري الدرجة الأولى الإسباني ثم انتصار مريح على بوروسيا مونشنجلادباخ قاده لصدارة المجموعة الثانية بدوري الأبطال خفف الضغوط عنه.

واستبعد زيدان السير على خطى أليكس فيرجسون الذي قضى 26 عامًا في تدريب مانشستر يونايتد.

وأبلغ زيدان مؤتمرًا صحفيًا عقب التأهل لأدوار خروج المغلوب في دوري الأبطال للموسم 24 على التوالي “لن أكون مثل فيرجسون أبدًا في مدريد وأنا متأكد من ذلك”.

وأضاف “ما أريده حقًا هو الإستمتاع بعملي ولا أعرف إلى متى سأبقى هنا لذا لا أفكر في ذلك”.

وزيدان، الذي تولى قيادة ريال لأول مرة في 2016 وعاد للنادي ليبدأ فترة ثانية في 2019، هو صاحب ثالث أطول فترة تدريب في النادي بعد ميجيل مونيوز وفيسنتي ديل بوسكي.

كما أنه ثاني أكثر المدربين نجاحًا في تاريخ ريال بعد الحصول على 11 لقبًا من بينها دوري الدرجة الأولى الإسباني مرتين ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات خلف مونيوز الذي جمع 14 لقبًا بين 1959 و1974.

وأضاف “أفكر في كل يوم بمفرده وأدرك كم أنا محظوظ بالوجود هنا في هذا النادي الكبير ووسط هؤلاء اللاعبين.

“لكنني لا أعرف إلى متى سأستمر. صمدت مدة طويلة بالفعل في إسبانيا ومدريد وأريد البقاء لفترة أطول”.

وسيكون التحدي القادم لزيدان في قمة مدريد أمام أتليتيكو متصدر الدوري بقيادة دييجو سيميوني الذي يدرب الفريق الغريم منذ 2011.