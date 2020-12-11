السوق | جريزمان ينهي علاقته بشركة هواوي بسبب تجسس الأويغور

أعلن أنطوان جريزمان لاعب برشلونة ومنتخب فرنسا في بيان على إنستجرام اليوم الخميس إنهاء علاقته التجارية مع شركة هواوي إحتجاجًا على طريقة التعامل مع مسلمي الويغور.

وكتب جريزمان الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا “أعلن إنهاء الشراكة التي تربطني بهذه الشركة على الفور”.

ولم يتسن على الفور الوصول لمسؤولي هواوي في بروكسل ولندن للتعليق. ولم يرد ممثلون عن الشركة في مدريد على طلب للتعليق.

ويقول خبراء من الأمم المتحدة ونشطاء إن مليونًا على الأقل من عرقية الويغور وغيرهم من المسلمين محتجزون في مراكز في شينجيانغ تصفها الصين بأنها مراكز تدريب تساعد في القضاء على الإرهاب والتطرف وتزويد الناس بمهارات جديدة.

ويعمل جريزمان سفيرًا لهواوي منذ 2017 كما عمل مع الشركة أثناء وجوده في ناديه السابق أتليتيكو مدريد من بينها الترويج لهاتف محمول يحمل علامة أتليتيكو في 2016.

وأصبح ليونيل ميسي زميله في برشلونة سفيرًا لهواوي في وقت سابق هذا العام.

ورفض برشلونة التعليق على قرار جريزمان.

وقبل عام انتقد مسعود أوزيل لاعب وسط ألمانيا السابق طريقة معاملة الصين لمسلمي الويغور.