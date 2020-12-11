ميلان يكسب الصدارة وليل يسقط وتوتنهام وليستر يتصدران مجموعتهما

أنهى ميلان منافسات المجموعة الثامنة متصدراً في حين خسر ليل الريادة بعد الهزيمة على أرض سلتيك.



وتصدر فريق ميلان الإيطالي ترتيب المجموعة الثامنة في مرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، عقب انتصاره بهدف نظيف على مضيفه سبارتا براغ التشيكي الخميس في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة، التي شهدت خسارة مفاجئة لليل الفرنسي أمام سيلتيك الأسكتلندي 3-2.



وضمن ميلان وليل صعودهما لدور الـ32 في المسابقة القارية منذ المرحلة الماضية.



وارتفع رصيد ميلان إلى 13 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه ليل، فيما احتل سبارتا براغ المركز الثالث بست نقاط، وظل سلتيك في قاع الترتيب بأربع نقاط.



وكان النرويجي ينس بيتر هاوجي نجم المباراة، بتسجيله لهدف الفريق الإيطالي الوحيد في الدقيقة 23.



وأنهى سبارتا اللقاء منقوصاً من خدمات لاعبه دومينيك بليكاتي الذي أقصي من الميدان في الدقيقة 77.



وفي المبارة الأخرى ضمن ذات المجموعة، أحرز كريستوفر جوليان الهدف الأول لسلتيك في الدقيقة 22، لكن جوناثان إيكوني تعادل لمصلحة ليل في الدقيقة 24.



لم يهنأ الفريق الفرنسي بتعادله كثيرا، بعدما سجل كالوم ماكغريغور الهدف الثاني لسلتيك في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، غير أن تيموتي وياه عادل الكفة من جديد لليل في الدقيقة 71.



وفي المجموعة العاشرة انتزع توتنهام الإنكليزي الصدارة من منافسه رويال أنتويرب البلجيكي بفوزه عليه بهدفين نظيفين الخميس، والتي شهدت فوز لاسك لينز النمساوي على لودوغوريتس رازغراد البلغاري 3-1.



وبهذا الانتصار انتزع توتنهام صدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن أنتويرب صاحب المركز الثاني، حيث تأهلا سوياً إلى دور الـ32 من المسابقة القارية.



وسجل هدفي توتنهام كل من البرازيلي كارلوس فينيسيوس في الدقيقة 57 والأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو في الدقيقة 71.



وفي المجموعة السابعة، حسم ليستر سيتي الإنكليزي صدارة المجموعة في الدوري الأوروبي بفوزه الخميس على ضيفه أيك أثينا اليوناني بهدفين نظيفين .



ورفع الفريق الإنكليزي رصيده إلى 13 نقطة بفارق الأهداف عن براغا البرتغالي الذي فاز بنفس النتيجة على ضيفه زوريا الأوكراني.



في المباراة الأولى، افتتح التركي جنكيز أوندر التسجيل في الدقيقة 12 وأضاف هارفي بارنز الهدف الثاني بعد دقيقتين.



أما في المباراة الثانية فسجّل هدفي الفريق البرتغالي كل من يويل أبو حنا بالخطأ في مرمى فريقه (د61) واندريه هورتا (د67).



المصدر: وكالات