مأرب: السد يحرز لقب كأس رئيس الجمهورية لأندية المحافظة

أختمت عصر اليوم الخميس بمدينة مأرب بطولة رئيس الجمهورية في كرة القدم للموسم الرياضي 2019م - 2020م لأندية المحافظة الرسمية.



وانتهت المباراة النهائية التي جمعت بين ناديي السد والوحدة، بفوز الأول، بركلات الترجيح (4 - 2) بعد انتهاء الأشواط الأصلية بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا الفريقين.



وشهدت المباراة ضياع ركلة جزاء للسد في بداية اللقاء ليستغل الوحدة ذلك ويتقدم بهدفين عبر مهاجمه خالد رزان، لينهي الشوط الأول لصالح فريقه.



هذا التقدم لم يساعد نادي الوحدة للحفاظ على النتيجة، مما جعل نادي السد يقلب الطاولة ويعود بريمونتادا عن طريق نجميه متعب العسودي ومحمد أبو هداعش بتسجيلهما هدفين جميلين، أنهى معهما الشوط الثاني للدقيقة صفر، ليتجها الفريقان إلى ركلات الترجيح التي كسبها السد بأربعة أهداف مقابل هدفين.



وعقب نهاية المباراة قام مدير عام مكتب الشباب والرياضة علي حشوان ومعه رئيس فرع إتحاد كرة القدم صالح الحواني بتكريم نادي السد بكأس البطولة وكذا تكريم نادي الوحدة بكأس الوصيف بالإضافة إلى تكريم المبرزين خلال البطولة.



حضر المباراة النهائية عدد من الشخصيات الرياضية والاجتماعية وجمع غفير من الجماهير الرياضية، والمواطنين.