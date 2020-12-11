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الامارات | بالرقاد يختبر التجربة الإذاعية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 ديسمبر 2020

اختبر رئيس مجلس إدارة نادي «دبي لأصحاب الهمم» ثاني جمعة بالرقاد، التجربة الإذاعية، وذلك من خلال إطلالاته المتعددة في برنامج «مساء »، الذي يبث على «الإذاعة الأولى 107.4»، في تجربة تضاف إلى مهام بالرقاد التي أسست، على مدار السنوات الماضية، للمكانة التي حققها النادي، ومن أبرزها تتويجه بلقب أفضل أندية «أصحاب الهمم» على العالم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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