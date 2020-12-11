الامارات | النصر يتخطى الفجيرة.. ويهدد «صدارة الملك»

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتخطى الفجيرة.. ويهدد «صدارة الملك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق النصر فوزاً مهماً، أمس، على الفجيرة، بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت في استاد آل مكتوم بنادي النصر، في انطلاق مباريات الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، ليعلن العميد عن عودته القوية للمنافسة على الصدارة بالوصول إلى النقطة 20، ويواصل مطاردة فريق الشارقة قبل أربع جولات من ختام الدور الأول، بينما ظل فريق الفجيرة عند نقاطه الأربع السابقة، ويستمر في دائرة الخطر للهروب من الهبوط.

وبدأت المباراة بشكل سريع من العميد، بغية إحراز الهدف الأول في المباراة، ونجح في ذلك عند الدقيقة 14 من هدف عن طريق حبيب الفردان، سدده وهو داخل منطقة الجزاء، ليعلن عن هدف العميد الأول في المباراة. وظل النصر مستمراً في هجومه على مرمى الفجيرة، مع محاولات بسيطة لفريق الفجيرة، لكنها لم تصل إلى الخطورة الحقيقية، لينجح بعدها النصر في الوصول إلى مرمى الفجيرة مرة ثانية، وكانت هذه المرة عن طريق النشيط ريان مينديز، في الدقيقة 43 من هجمة منظمة داخل منطقة الجزاء، لتصبح النتيجة 2-صفر. وقبل نهاية الشوط الأول، نجح الفجيرة في الوصول إلى مرمى النصر من ركلة ركنية، ليسجل هدفه الأول عن طريق محمد مصطفى، من كرة رأسية متقنة.

وفي الشوط الثاني، نجح النصر في إحراز هدف مبكر عن طريق محمد عايض في الدقيقة 49، لتصبح النتيجة 3-1، لكن الفجيرة عاد وسجل هدفاً ثانياً احتسبته تقنية الفيديو (الفار)، للاعبه كرستيان صموئيل، بعد أن احتسب حكم الراية مبدئياً الهدف من تسلسل، لكن بعد احتسابه أصبحت النتيجة 3-2، وزادت الضغوط على النصر. واشتعلت الدقائق الأخيرة من المباراة، مع ضغط فريق الفجيرة، ولكن لم تشهد أي تغيير، لتنتهي المباراة بفوز النصر 3-2 والحصول على ثلاث نقاط جديدة ومهمة للغاية.

ظل فريق الفجيرة عند نقاطه الأربع السابقة، ويستمر في دائرة الخطر للهروب من الهبوط.

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