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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هالك

أحد أندية دوري الخليج العربي دخل في مفاوضات مع المهاجم الدولي البرازيلي، هالك، الذي أعلن رحيله عن شنغهاي الصيني، وأبدى رغبته في العودة إلى البرازيل، لكن العرض الإماراتي قد يغير وجهته.

غياب

يستمر غياب مسؤول بارز في اتحاد لعبة جماعية عن اللقاءات الخاصة بعمل الاتحاد، على الرغم من أنه يعد من الشخصيات النافذة في الاتحاد المعني.

نصائح

رفض المسؤول البارز باتحاد لعبة جماعية نصائح بعض المقربين بإلاستعانة بمدرب وطني لتولي تدريب أحد المنتخبات التي تتبع للاتحاد، بعدما أثبتت التجارب أن المدرب الوطني هو الأجدر.

تدخلات

رفض مدرب أي تدخلات إدارية في قراره الخاص بإبعاد اللاعب الدولي الشاب عن التشكيلة الأساسية، بسبب خلاف بينهما تمثل في عدم تجاوب اللاعب مع تنفيذ التوجهات الفنية.

سرية

يصرّ مدرب على عدم الكشف عن غيابات الفريق الصحيحة، خلال المؤتمر الصحافي قبل المباراة، بداعي السرية، ما يربك التغطية الإعلامية للصحافيين.

عقوبة

قرر مدرب الفريق جلوس اللاعب الأساسي على دكة الاحتياط، بعد تصريحات قال فيها إنه يرغب في اللعب لنادٍ آخر في المستقبل، بما يشبه عقوبة إدارية غير مباشرة.

تعاقدات

يبحث فريق في دوري الخليج العربي عن دعم صفوفه بعدد كبير من اللاعبين، خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد الظهور السيئ للاعبين في مباريات الدور الأول، خصوصاً اللاعبين الأجانب.

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