الامارات | «النقطة العاشرة» تغري النصر والوصل في دوري أقوياء اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن «النقطة العاشرة» تغري النصر والوصل في دوري أقوياء اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلّ فريق النصر لكرة اليد ضيفاً على جاره الوصل، في الخامسة من عصر اليوم، ضمن الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، يطمح خلالها الفريقان إلى فض شراكتهما على صعيد مركز الوصافة، والارتقاء إلى النقطة العاشرة التي تمنح الفائز صدارة الترتيب.

كما تشهد الجولة، وفي التوقيت ذاته، لقاء الجزيرة مع مضيفه شباب الأهلي، ودبا الحصن مع بني ياس، الذي يقام على صالة نادي الأخير، على أن تستكمل الجولة غداً، بلقاء الظفرة ومضيفه العين، وحلول الوحدة ضيفاً على مليحة.

ويسعى فريقا النصر والوصل إلى خطف النقاط الكاملة للمباراة، الكفيلة لمنح التقدم إلى المركز الأول، خصوصاً أن الشارقة المتصدر برصيد تسع نقاط يخضع للراحة الإجبارية وفق نظام البطولة التي تشهد مشاركة 11 فريقاً.

بدروه، يطمح الجزيرة المتشارك مع النصر والوصل بسبع نقاط إلى حصد انتصاره الثالث في البطولة، إلا أن مهمة «فخر أبوظبي» تصطدم بطموحات شباب الأهلي صاحب رصيد أربع نقاط والمركز الثامن، في تعويض خسارته الثقيلة في الجولة الماضية أمام الشارقة «16-31»، والعودة إلى لغة الانتصارات وتقليص الفجوة مع أندية الصدارة.

وبشعار الانتصار الأول، يطلب فريقا بني ياس ودبا الحصن في مباراتهما فض شراكتهما بالمركز التاسع، والتقدم خطوة إضافية على سلم الترتيب.

- النصر يحلّ ضيفاً

على جاره الوصل

اليوم.

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