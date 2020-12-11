الامارات | «آي فون 12» هدية من سالمين إلى محمد جابر

شكرا لقرائتكم خبر عن «آي فون 12» هدية من سالمين إلى محمد جابر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 ديسمبر 2020 كشف لاعب شباب الأهلي، محمد جابر، عن تلقيه هدية من زميله في «فرسان دبي»، سالمين خميس، وفقاً لما نشر جابر على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام»، إذ نشر صورة لهاتف «آي فون 12»، وتوجّه بالشكر إلى سالمين خميس على الهدية الثمينة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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