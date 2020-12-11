شكرا لقرائتكم "مأدبة عشاء" تجمع رئيس الإسماعيلي باللاعبين قبل انطلاقة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقام إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى ،المشرف العام على قطاع الكرة حفل عشاء مساء اليوم للاعبى فريق الكرة الأول والجهاز الفنى والإدارى والطبى ، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة .وحرص عثمان على تحفيز اللاعبين من أجل تقديم نتائج مميزة بمسابقة الدورى تسهم فى احتلال مركز يليق باسم وجماهيرية النادى والعودة للمكانة الطبيعية بجانب حصد لقب البطولة العربية والتى أصبح الفريق على بعد خطوة من التأهل للنهائى،وشدد على أن الفترة المقبلة تتطلب من جميع اللاعبين بذل جهد مضاعف لتحقيق الأهداف المرجوة.

وطالب رئيس النادى الإسماعيلى بضرورة التعامل مع كل مباراة باعتبارها بطولة منفصلة من أجل تحقيق اقصى استفادة واثبات كل لاعب بالفريق قدرته على ارتداء قميص النادى الذى يتمناه اى لاعب نظرا لحجم الجماهيرية التى يتمتع بها.

ووجه عثمان على أهمية التكاتف حول مصلحة الفريق واعلاء المصلحة العامة وضرورة أن يكون اللاعبون على قلب رجل واحد وعدم الالتفات للشائعات التى تستهدف تعطيل مسيرة الفريق وابعاده عن مساره الصحيح.

ووعد اللاعبون بتقديم موسم مختلف عن الموسم المنقضي واسعاد الجماهير والتأكيد على أهمية إعادة الفريق لوضعه الطبيعى منافسا وحاصدا للألقاب فى ظل الأجواء التى تكفل تحقيق نتائج مميزة.

اتسم حفل العشاء بأجواء من السعادة والبهجة والحماس بين الجميع وهو مؤشر على مدى الترابط بين لاعبى الفريق والجهاز الفنى وإدارة النادى .