7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يعلن رسميا لائحة العقوبات للموسم الجديد 2020 -2021 ، والزمالك يسدد مستحقات اللاعبين اليوم بعد انتعاش الخزينة بـ40 مليون جنيه من الرعاية، وتقسيمة قوية للاعبى الأهلى فى المران قبل مواجهة المقاصة، وستاد الكلية الحربية يستضيف مباراة الزمالك والمقاولون فى افتتاح الدورى.

اتحاد الكرة يعلن رسميا لائحة العقوبات للموسم الجديد 2020 -2021

أعلن اتحاد الكرة، لائحة العقوبات للدورى الجديد 2020 -2021 قبل 24 ساعة من انطلاق الدورى غدا الجمعة

الزمالك يسدد مستحقات اللاعبين اليوم بعد انتعاش الخزينة بـ 40 مليون جنيه من الرعاية

تقوم إدارة الكرة بنادى الزمالك بصرف مستحقات اللاعبين المتأخرة من الموسم الماضي ومقدم عقود الموسم الجديد خلال الساعات المقبلة ، وذلك بعد انتعاش خزينة النادي بمبلغ 40 مليون جنيه من شركة بريزنتيشن الراعية للنادي تمثل مقدم رعاية النادي للموسم الجديد.

الأهلي يظهر بالزى الجديد أمام المقاصة فى الدورى.. بدون التاسعة

يظهر فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بالزى الجديد بداية من الأحد، وبالتحديد فى مواجهة مصر المقاصة بافتتاح مباريات الفريقين فى الدورى العام.

رئيس اتحاد اليد يؤكد إقامة بطولة العالم فى موعدها وعدم تأجيلها مطلقا

أكد هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم مصر 2021 المقرر انطلاقها فى يناير المقبل، إقامة البطولة فى موعدها، وعدم وجود أى نية لتأجيلها مطلقًا .

ستاد الكلية الحربية يستضيف مباراة الزمالك والمقاولون فى افتتاح الدورى

أكد عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك، أن النادي تلقى إخطارا رسميا بإقامة مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، على ستاد الكلية الحربية..

الأهلى يفتقد جهود أجايى أمام مصر المقاصة بالدورى

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إن النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق، لن يكون ضمن الحسابات الفنية لمباراة مصر المقاصة المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الممتاز.

الإتحاد السكندرى يصدر بيانا رسميا بعد تأجيل الجمعية العمومية

بناءاً على القرارات والإجراءات الاحترازية للجنة الأزمات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا