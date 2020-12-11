شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تدعم أحمد عدلى فى انتخابات الاتحاد الدولى للشطرنج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
حرصت اللجنة الأولمبية المصرية علي دعم أحمد عدلي بطل الشطرنج في انتخابات لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للعبة ، والمقرر لها التصويت خلال الفترة من 11 إلي 18 ديسمبر الجاري ، ومن المقرر أن يتم إختيار 10 لاعبين من بين جميع اللاعبين المرشحين من جميع أنحاء العالم.
أحمد عدلي هو بطل العالم للشباب في الشطرنج سابقا ، وبطل إفريقيا للرجال حاليا.ويمتلك سجلاً حافلاً من الانجازات فى لعبة الشطرنج، حيث حصل على وسام الجمهورية للرياضة من الدرجة الأولى 2010/2009، وبطولة العالم للشباب في الشطرنج وتوج بطلاً لأفريقيا ويشغل منصب رئيس لجنة المدربين بالإتحاد الأفريقي حاليا.
وتوّج أحمد عدلى بـ 5 ميداليات عالمية، 21 ميدالية أفريقية، و124 ميدالية دولية،خلال الموسم الماضي فقط بالإضافة إلى ثلاث ميداليات ذهبية خلال المشاركات الأفريقية في الموسم الجاري ليسطر تاريخاً مشرفاً لمصر في اللعبة وحصد الفرعون المصري 3 ميداليات من أصل ثمانية حققها فراعنة الشطرنج في دورة الألعاب الأفريقية الماضية التي أقيمت بالمغرب، جاءت بواقع ميداليتين ذهبيتين وأخرى فضية.
أحمد عدلي كان قد توج ببطولة أفريقيا الفردية للشطرنج 2019 التى استضافتها تونس فى الفترة بين 8 إلى 18 يوليو الماضي ليتأهل البطل المصرى إلى بطولة العالم، المرتقب إقامتها في روسيا 10 سبتمبر الجارى فى خانتي مانسيسك، على أن يسدل الستار على المنافسات فى الثاني من أكتوبر المقبل.
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