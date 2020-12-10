شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يُعلن موعد ومكان السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، قراره النهائي بشأن مباراة السوبر الإفريقي التي ستجمع بين الأهلي ونهضة بركان المغربي.

يلتقي الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا نظيره نهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية الإفريقية، في السوبر الإفريقي.

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إقامة السوبر الإفريقي في قطر خلال النصف الأول من عام 2021.

بيان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

في مواجهة صعوبة التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد القطري لكرة القدم (QFA) لتنظيم كأس السوبر 2019/2020، الأهلي (مصر) ضد نهضة بركان (المغرب)، قررت اللجنة التنفيذية أن سيقام توتال CAF كأس السوبر في النصف الأول من عام 2021.

وبناءً على اقتراح من الاتحاد السنغالي لكرة القدم، وافقت اللجنة التنفيذية على عقد بطولة 2020 لكرة القدم الشاطئية- السنغال CAN في الفترة من 23 إلى 29 مايو 2021.