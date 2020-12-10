شكرا لقرائتكم خبر عن ريال سوسيداد يتأهل مع نابولي لدور الـ32 بالدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم فريقا نابولي وريال سوسيداد، تأهلهما لدور الـ32 بمنافسات الدوري الأوروبي، بعد تعادلهما إيجابيًا، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس.

وحل الفريق الإسباني ضيفًا على البارتينوبي بالجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" (سان باولو سابقًا).

وتقدم بيوتر زيلينيسكي بالهدف الأول لنابولي في الدقيقة 35، واستمر تقدم أصحاب الأرض حتى تمكن ويليان خوسيه دا سيلفا من إدراك التعادل لسوسيداد بهدف في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة.

وكاد سوسيداد يودع البطولة، في ظل فوز ألكمار على ريجيكا بهدفين لهدف، لكن هدف ويليان قاد الفريق الإسباني للتأهل كثانٍ مجموعة.

وتأهل نابولي كمتصدر برصيد 11 نقطة، يليه سوسيداد ثانيًا بـ 9 نقاط، ثم آلكمار بـ8 نقاط، ويتذيل ريجيكا بـ4 نقاط.