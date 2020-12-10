شكرا لقرائتكم خبر عن السنغال الأفضل في «أدغال أفريقيا» بأوامر «فيفا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

توج منتخب السنغال بأفضل منتخب أفريقي لعام 2020، بحسب قائمة نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا». واحتل منتخب «أسود التيرانجا» المركز الـ20 ليتساوى في النقاط في المنتخب السويدي.

وتفوق منتخب المدرب أليو سيسي بـ45 نقطة عن أقرب ملاحقيه في القارة الأفريقية، منتخب تونس الذي احتل المركز 26 وبفارق 130 نقطة عن الجزائر، بطلة أفريقيا، التي احتلت المركز 31.

وصعد المنتخب السنغالي الذي يضم في صفوفه مهاجم ليفربول ساديو ماني ومدافع نابولي كاليدو كوليبالي، وحارس تشيلسي إدوارد مندي، مركزا بعد فوز مزدوج على غينيا بيساو، والتأهل لنهائيات كأس الأمم الفريقية التي ستقام في 2021.

وكان المنتخب التونسي قد ضمن التأهل قبل أسابيع بعد فوز على ملعبه وتعادل خارج الأرض أمام تنزانيا. ويكمل منتخبا المغرب ونيجيريا قائمة أفضل 5 منتخبات أفريقية، وكلاهما في المركز 35 لتساويهما في النقاط.

ويلي تلك المنتخبات في تصنيف الفرق الأفريقية كل من مصر في المركز 49، والكاميرون في المركز 50 بفارق 6 نقاط عن الفراعنة. ويكمل قائمة أفضل 10 منتخبات أفريقية كل من غانا (52) ومالي (56) وبوركينا فاسو (57).