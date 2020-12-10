نادي السد الرياضي يفوز بكأس بطولة رئيس الجمهورية لأندية محافظة مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 احرز نادي السد الرياضي بطولة كأس رئيس الجمهورية لأندية محافظة مأرب، التي نظمها فرع الاتحاد العام لكرة القدم، بعد فوزه على نادي الوحدة بركلات الترجيح بنتيجة (٤-٣) في المباراة النهائية التي جمعتهما عصر اليوم على ملعب المطار.

وكانت المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، لتحسم ركلات الترجيح فوز نادي السدً. وكرم مدير مكتب الشباب والرياضة علي حشوان، ورئيس فرع اتحاد كرة القدم صالح الحواني، نادي السد بكأس البطولة، ونادي الوحدة وصيف البطولة بالميداليات الفضية.

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