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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هالاند يحصل على إذن لتلقي العلاج في قطر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020
أشار بوروسيا دورتموند إلى أن مهاجمه النرويجي إيرلينغ هالاند تلقى إذناً للخضوع للعلاج في قطر بعد تعرضه لتمزق في عضلات الفخذ الخلفية.
وذكر مدرب دورتموند لوسيان فافر الأسبوع الماضي أن هالاند سيغيب عن الملاعب حتى كانون الثاني المقبل.
من جهته أوضح المدير الرياضي للنادي ميكايل زورك بعد وصول هالاند إلى قطر "كانت رغبته في متابعة العلاج هناك، اللاعب محاط بخبراء على اتصال وثيق بقسمنا الطبي، ولهذا السبب وافقنا على طلبه".
وبرر المدير الرياضي قرار النادي بالإشارة إلى أنه يتوقع من اللاعب "الالتزام بإجراءات النظافة المعمول بها والعودة إلى ألمانيا قبل عيد الميلاد".
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