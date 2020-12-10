شالكه يناشد جماهيره بعد غياب الفوز في 26 مباراة متتالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020

وجه نادي ​شالكه​ رسالة عاطفية لجماهيره بعد فشله بتحقيق أي انتصار على مدار 26 مباراة متتالية في ​الدوري الألماني​ لكرة القدم.



وأشار النادي في رسالته: "نادينا يجد نفسه حاليا في موقف لا مثيل له لم يمر به أي منا من قبل، بشكل خاص، أصبح الوضع على أرض الملعب أكثر خطورة من أي وقت مضى".

وأضاف: "حقيقة أننا لم نفز في آخر 26 مباراة لنا في البوندسليغا، إنه أمر مؤلم لنا جميعا، نعلم مدى معاناتكم، لدرجة أن بعضكم ابتعد عن ناديكم المحبوب خلال الأشهر الماضية".

وختم شالكه بمناشدة جماهيره: "إننا بحاجة لدعمكم وتضامنكم الذي لطالما تميز به الفريق الأزرق الملكي، معا هو السبيل الوحيد الذي يمكننا من البقاء بالبوندسليغا".