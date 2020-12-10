غرور أيمن يونس يتسبب فى تطفش نجوم الزمالك بن شرقى وساسى وزيزو

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جدة - عمرو شويل يدرس ايمن يونس عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك الموافقة علي بيع نجمين من نجوم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتوفير سيولة مالية للنادي. ويبحث يونس امكانية بيع نجمين من الفريق في ظل العروض التي يتلقاها لاعبي الفريق في مقدمتهم فرجاني ساسي واشرف بن شرقي ومصطفي محمد ، ويحاول اعضاء لجنة الكرة منع يونس من تنفيذ مخططه حفاظا علي قوام الفريق. وسادت حالة من الغضب علي اعضاء لجنة الحكماء في الزمالك بعد محاولات ايمن يونس عضو لجنة الكرة للسيطرة علي قطاع الكرة في نادي الزمالك وتهميش دورهم خاصة فيما يتعلق بشئون الفريق الاول. وكشف احد اعضاء لجنة الحكماء ان ايمن يونس دائم التواجد في النادي ويحاول السيطرة والتدخل في كل شئون الكرة واتخاذ قرارات بصفة فريدة مما دفعهم للحديث مع اشرف صبحي وزير الرياضة حول اعتذارهم عن المهمة بسبب تصرفات ايمن يونس.

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