شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ يعقد جلسة مع موسيمانى فى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي جلسة هامة مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة. شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور التنسيقية الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة، التي تشهد انطلاق رحلة الدفاع عن بطولة الدوري، بالإضافة إلى منافسات دوري أبطال إفريقيا في نسختها الجديدة. يذكر أن الأهلي يلتقي مصر المقاصة الأحد المقبل في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.

ويواصل فريق الكرة بالأهلي تدريباته اليومية استعداداً لمباراة المقاصة الأحد المقبل فى الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز واستعاد الأهلي خلال الأيام الماضية رباعي الفريق الذي كان مُصاب بكورونا وهم، أحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام ووليد سليمان وديانج بعدما غاب الرباعي عن تدريبات الفريق ومبارياته الماضية قبل أن يتماثل للشفاء من الفيروس ويشارك في التدريبات، ويصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات حسب رؤية الجهاز الفني.

ويظهر فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بالزى الجديد بداية من الأحد، وبالتحديد فى مواجهة مصر المقاصة بافتتاح مباريات الفريقين فى الدورى العام، وأكد مسئولو الأهلي أن الزى الجديد يحمل العديد من التغييرات على مستوي التصميم، فيما سيتم إلغاء الألوان الاحتياطية الحالية الأسود والبستاج بألوان جديدة مع الاحتفاظ باللون الأساسي للفريق وهو الأحمر الذى يعبر عن هوية النادى على مدار تاريخه.